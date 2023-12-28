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13:16, 28 декабря 2023Силовые структуры

Украинского подполковника заочно осудили за избиение военнопленных

В ДНР подполковника ВСУ заочно осудили на 16 лет за избиение военнопленных

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил заместителя командира войсковой части Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Сергея Бурковского к 16 годам колонии строгого режима за избиение военнопленных россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Бурковский признан виновным по статьям 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и 356 («Жестокое обращение с военнопленными») УК РФ.

По версии следствия, с конца марта по начало апреля 2022 года на территории воинской части в Черниговской области подполковник, испытывая неприязнь к пятерым пленным российским военнослужащим, оскорблял и избивал их.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил командира самоходного артиллерийского дивизиона морской пехоты ВСУ подполковника Владимира Торшина к 29 годам колонии строгого режима.

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