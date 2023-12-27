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11:38, 27 декабря 2023Силовые структуры

Украинского подполковника приговорили к 29 годам колонии за приказ об обстреле

В ДНР суд приговорил военного к 29 годам колонии за приказ об обстреле домов

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил командира самоходного артиллерийского дивизиона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Владимира Торшина к 29 годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Военный признан виновным по четырем статьям, среди которых 105 УК РФ и 356 («Применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») УК РФ.

По версии следствия, с 24 февраля по 10 марта 2022 года по приказу Торшина и других должностных лиц шли обстрелы жилых массивов населенных пунктов Заиченко, Саханка, Дзержинское, Сартана, Талаковка и Старый Крым из 122-мм и 152-мм самоходных артиллерийских установок. В результате этого лишился жизни 17-летний мирный житель, а мирная жительница получила контузию. Обстрелы повредили и уничтожили 42 дома и два гражданских транспортных средства.

Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор военному, который осуществлял эти обстрелы. Старшего солдата ВСУ Михаила Изотова заочно осудили на 28 лет колонии строгого режима.

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