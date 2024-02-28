Украинского военного заочно осудили на 27 лет за обстрелы домов в ДНР

В ДНР суд заочно приговорил комбрига ВСУ Микаца к 27 годам за убийство

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 27 годам лишения свободы 48-летнего командира 93 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Микаца за обстрелы мирных жителей Донецка, Ясиноватой и Авдеевки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Украинский комбриг признан виновным в покушении и убийстве общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории, умышленном повреждении чужого имущества.

Суд установил, что 17 августа 2014 года и с января по февраль 2015 года Микац отдавал преступные приказы о прицельных артобстрелах из крупнокалиберной артиллерии жилых домов, в результате чего погиб мужчина, четверо жителей получили ранения. Разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры.



28 февраля сообщалось, что суд заочно осудил к 10 годам заключения наемника из Латвии Гундарса Калве, состоявшего в батальоне «Карпатская Сечь», за участие в боевых действиях на стороне ВСУ и повреждение советского мемориального объекта.