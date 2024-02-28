Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:48, 28 февраля 2024Силовые структуры

Украинского военного заочно осудили на 27 лет за обстрелы домов в ДНР

В ДНР суд заочно приговорил комбрига ВСУ Микаца к 27 годам за убийство

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 27 годам лишения свободы 48-летнего командира 93 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олега Микаца за обстрелы мирных жителей Донецка, Ясиноватой и Авдеевки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Украинский комбриг признан виновным в покушении и убийстве общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории, умышленном повреждении чужого имущества.  

Суд установил, что 17 августа 2014 года и с января по февраль 2015 года Микац отдавал преступные приказы о прицельных артобстрелах из крупнокалиберной артиллерии жилых домов, в результате чего погиб мужчина, четверо жителей получили ранения. Разрушения получили объекты гражданской инфраструктуры.
         
28 февраля сообщалось, что суд заочно осудил к 10 годам заключения наемника из Латвии Гундарса Калве, состоявшего в батальоне «Карпатская Сечь», за участие в боевых действиях на стороне ВСУ и повреждение советского мемориального объекта.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу потребовал ускорить поставки техники в российские войска. Что нужно армии?

      Президент Латвии оценил идею Макрона об отправке солдат на Украину

      Донцова заявила об «огромной ошибке» Акунина

      Tesla выпустит новый спортивный электромобиль

      Популярный миф о связи родинок с онкологическими заболеваниями опровергли

      Появилось видео из салона потерпевшего крушение в Колумбии вертолета с туристами

      Иностранец напал с ножом на 19-летнего россиянина и получил 6,5 года колонии

      Мужчина подрался с невестой на свадьбе

      «Вы кровью умоетесь. Мы всех вас достанем». Как Россия будет защищать Приднестровье? Об этом уже говорил Жириновский

      Азербайджан заявил об ударе Армении по мирному процессу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше