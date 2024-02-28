Наемника из Латвии осудили в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ

Суд дал 10 лет наемнику из Латвии, состоявшему в батальоне «Карпатская Сечь»

Российский суд заочно осудил наемника из Латвии Гундарса Калве, состоявшего в батальоне «Карпатская Сечь», за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и повреждение советского мемориального объекта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Суд назначил Калве десять лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск.

По данным ведомства, с 23 по 24 февраля 2021 года Калве, находясь на улице Ригас в городе Екабпилсе Латвии, снес часть советского надгробного памятника колесным погрузчиком и повредил воинское захоронение трех красноармейцев, после чего перевез его в неустановленное место. Кроме того, в конце февраля 2022 года он прибыл на Украину для участия в вооруженном конфликте против России и вступил в состав военизированного формирования «Карпатская Сечь». С февраля 2022 года по апрель 2023 года наемник участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, выполняя приказы украинских командиров.

Ему предъявили обвинения в декабре 2023 года.