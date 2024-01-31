Отдавших приказ об обстреле города в ДНР командиров ВСУ осудили заочно

Суд ДНР приговорил к 29 годам двух командиров ВСУ за приказ об обстреле Горловки

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) осудил заочно и приговорил к 29 годам лишения свободы двух командиров артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Баранова и Виктора Юшко, отдавших приказ об обстреле Горловки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Их признали виновными в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, покушении на такое убийство, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом. Военнослужащие будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

В суде установлено, что 26 мая 2015 года подсудимые отдали приказ об обстреле жилого массива в Горловке. Выполняя указание Баранова и Юшко, военнослужащие ВСУ произвели выстрелы из артиллерийских крупнокалиберных орудий, снаряженных осколочно-фугасными снарядами реактивных систем залпового огня «Град». В результате их действий погиб мужчина и его малолетняя дочь. Другие члены семьи получили ранения, им удалось спастись.

Ранее сообщалось, что 11 боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) предстанут перед судом за обстрел жилых домов из минометов в ДНР.