Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:26, 31 января 2024Силовые структуры

Отдавших приказ об обстреле города в ДНР командиров ВСУ осудили заочно

Суд ДНР приговорил к 29 годам двух командиров ВСУ за приказ об обстреле Горловки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) осудил заочно и приговорил к 29 годам лишения свободы двух командиров артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Баранова и Виктора Юшко, отдавших приказ об обстреле Горловки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре республики.

Их признали виновными в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, покушении на такое убийство, а также в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом. Военнослужащие будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

В суде установлено, что 26 мая 2015 года подсудимые отдали приказ об обстреле жилого массива в Горловке. Выполняя указание Баранова и Юшко, военнослужащие ВСУ произвели выстрелы из артиллерийских крупнокалиберных орудий, снаряженных осколочно-фугасными снарядами реактивных систем залпового огня «Град». В результате их действий погиб мужчина и его малолетняя дочь. Другие члены семьи получили ранения, им удалось спастись.

Ранее сообщалось, что 11 боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) предстанут перед судом за обстрел жилых домов из минометов в ДНР.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин раскрыл результаты экспертизы по сбитому Ил-76

      Названа стоимость самого дешевого жилья возле метро в Москве

      Отдавших приказ об обстреле города в ДНР командиров ВСУ осудили заочно

      Путин назвал одно из важнейших направлений в зоне СВО

      Японский SLIM заработал в нормальном режиме

      Терапевт дал рекомендации по защите от коклюша

      35-летняя Кристина Асмус показала лицо без макияжа

      Россиянам раскрыли способ оформить визу в Европу быстрее

      Уехавший в США комик раскритиковал американский «Макдоналдс»

      Объяснена необычная деталь крушения Ил-76

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше