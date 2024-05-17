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20:49, 17 мая 2024Путешествия

Пассажирский самолет резко сменил курс из-за загоревшегося кондиционера

Самолет Air India вернулся в аэропорт из-за загоревшегося в воздухе кондиционера
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Charles Postiaux / Unsplash

Самолет авиакомпании Air India с 175 пассажирами на борту резко сменил курс из-за загоревшегося в воздухе кондиционера. Об этом пишет The Indian Express.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 17 мая, на рейсе из Дели в Бангалор, Индия. Пожар начался примерно через 30 минут после взлета. Экипаж объявил о чрезвычайной ситуации и решил вернуться в терминал.

По данным источника, воздушное судно благополучно приземлилось в международном аэропорту имени Индиры Ганди, и возгорание было потушено пожарными. Данные о пострадавших издание не приводит.

Ранее самолет авиакомпании Garuda Indonesia с сотнями пассажиров на борту совершил аварийную посадку из-за пожара и попал на видео. На размещенных в сети кадрах видно вырывающееся из двигателя пламя.

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      Алина Черненко
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