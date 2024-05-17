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20:43, 17 мая 2024Наука и техника

Раскрыты сроки начала производства iPhone 16

MacRumors: Apple начнет производство iPhone 16 в июне

Фото: Sophia Stark / Unsplash

Американская корпорация Apple запустит производство новых смартфонов летом. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на известного аналитика Росса Янга.

По информации Янга, производство новых аппаратов бренда начнется с выпуска дисплеев — одного из главных компонентов устройств. В июне поставщики Apple запустят производство первой партии передних панелей аппаратов серии iPhone 16. Затем их отправят на заводы, где начнется сборка готовых моделей.

Также инсайдер раскрыл информацию о размерах будущих девайсов. В линейку войдут четыре смартфона — базовые iPhone 16 и 16 Plus и флагманские iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. С 2020 года Apple каждую осень выпускает по четыре модели телефонов. При этом размеры дисплеев топовых девайсов увеличатся на 0,2 дюйма: iPhone 16 Pro — до 6,3 дюйма, iPhone 16 Pro Max — до 6,9 дюйма.

Размеры экранов стандартных iPhone 16 и 16 Plus не изменятся — они составят 6,1 и 6,7 дюймов соответственно. Все аппараты должны получить дополнительную кнопку «Захват» (Capture) для съемки фото и видео, более быстрые процессоры серии A, модемы Wi-Fi 7. Анонс устройств ожидается в сентябре.

В середине мая аналитики фирмы Altindex заявили, что компания Samsung за десятилетие отгрузила на рынок почти три миллиарда смартфонов, опередив других производителей. За тот же период Apple выпустила 2,203 миллиарда iPhone.

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      Андрей Ставицкий
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