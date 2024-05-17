В Госдуме высказались о размере штрафов для родителей за курение их детей

Депутат Куринный назвал слишком большим штраф для родителей за курение детей

Штраф для родителей в размере семи тысяч рублей за курение их детей в возрасте до 16 лет кажется слишком большим, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Куринный. Он также предложил четко определить места, где курение запрещено.

Председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале сообщил, что в правительство и Верховный суд направлен пакет антитабачных законопроектов. В частности, там предлагается установить штраф в размере семи тысяч рублей для родителей за курение их детей до 16 лет.

«Я вносил похожий законопроект. Только там подразумевалось не тотальное наказание родителей за курение детей, а штрафы в случае, если ребенок курит на территории образовательных или спортивных учреждений. Тогда на мою инициативу ответили, что пока нет возможности оценить последствия», — сказал Куринный.

По мнению политика, в новом законопроекте тоже должен быть ограничен перечень мест, за курение на территории которых накажут родителей ребенка.

«Штраф великоват. И должен быть ограничен круг мест, где он будет применяться. Во всяком случае, в начале внедрения подобной меры», — считает депутат.

По данным Минздрава РФ, розничные продажи сигарет в России в 2023 году сократились до тысячи штук на душу населения. Объем потребления алкогольной продукции также снизился до 8,44 литра. Число россиян, ведущих здоровый образ жизни, выросло за год с 7,2 человека до 9,1 человека на 100 тысяч населения в 2023 году.