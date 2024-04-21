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03:29, 21 апреля 2024Экономика

В России снизились продажи сигарет

Минздрав: продажи сигарет в 2023 году снизились до тысячи штук на душу населения
СюжетНаселение России:

Фото: Unsplash

Розничные продажи сигарет в России в 2023 году составили тысячу штук на душу населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад о результатах работы Минздрава РФ.

Уточняется, что объем потребления алкогольной продукции также снизился до 8,44 литра. Число россиян, ведущих здоровый образ жизни, выросло за год с 7,2 человека до 9,1 человека на 100 тысяч населения в 2023 году.

В ноябре стало известно, что за десять месяцев 2023 года в магазинах на 13 процентов вырос спрос на средства для отказа от курения по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что 124-летний житель Перу, который объявил себя старейшим мужчиной в мире и самым старым из живших когда-либо людей, назвал причину своего долголетия — он вел здоровый образ жизни, что отразилось на его крепком здоровье и дружелюбном характере.

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      Юлия Мискевич
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