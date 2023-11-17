Россияне попытались отказаться от курения

ВТБ: спрос на средства для отказа от курения вырос на 13 процентов

За десять месяцев 2023 года в магазинах на 13 процентов вырос спрос на средства для отказа от курения по сравнению с тем же периодом прошлого года. Речь идет о точках, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ). Об этом говорится в исследовании, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно подсчетам, с января по октябрь россияне потратили в магазинах около 218 миллионов рублей на покупку 202 тысяч упаковок средств для борьбы с курением (никотиновые жвачки, пластыри, специализированные спреи и прочее). Средняя стоимость составила 1077 рублей, за два года цены выросли на 18 процентов. Что касается классических сигарет, то их стали покупать реже (на один-три процента в зависимости от месяца), а средняя цена пачки с 2021 года выросла почти на четверть. Всего с января по октябрь было приобретено 534 миллиона табачных изделий, включающих классические сигареты, мини-сигары (сигариллы), стики для курения и сиcтемы нагревания.

Результаты недавнего исследования «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) показали, что российские курильщики начали чаще покупать сигариллы — в третьем квартале 2023 года продажи выросли на 105,7 процента в натуральном выражении. Причем динамика спроса на другую табачную продукцию оказалась скромнее. За данный период продажи сигарет и папирос выросли на 4,1 процента, а табака для кальяна — на 6,2 процента. Россияне были вынуждены начать переходить с традиционных сигарет на сигариллы из-за роста цен. За последние три месяца подорожание зафиксировано во всех категориях.