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09:09, 16 ноября 2023Экономика

Россиян вынудили начать отказываться от сигарет

ЦПРТ: продажи сигарилл в РФ в III квартале выросли на 105,7 %

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российские курильщики начали чаще покупать сигариллы — в третьем квартале 2023 года продажи выросли на 105,7 процента в натуральном выражении. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), передает РБК.

Причем динамика спроса на другую табачную продукцию оказалась скромнее. За данный период продажи сигарет и папирос выросли на 4,1 процента, а табака для кальяна — на 6,2 процента.

Россияне были вынуждены начать переходить с традиционных сигарет на сигариллы из-за роста цен. За последние три месяца подорожание зафиксировано во всех категориях, в том числе никотиносодержащей продукции, кроме этого вида продукции: сигареты и папиросы поднялись в цене на 10,1 процента в годовом выражении, табак для кальяна — на 6,2 процента. Средняя стоимость упаковки сигарет и папирос составила 168 и 211 рублей соответственно, табака для кальяна — 204 рубля. В то же время сигариллы подешевели на 13,5 процента — в среднем до 260 рублей за упаковку.

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Эксперты отмечают, что сигариллы по составу более натуральны, чем сигареты, поскольку покровный лист представляет собой восстановленный табак, а не сигаретную бумагу. Из-за меньшего числа примесей сигариллы считаются менее вредными. По данным Fedotov Group, в числе наиболее популярных марок входят Capitan Black от Scandinavian Tobacco Group, Corsar of the queen Погарской табачной фабрики и Handelsgold немецкой Arnold Andrе. Больше всего в России курят в Магаданской области, за ней идут Камчатский край и Сахалинская область.

В 2022 году Магаданская область также оказалась самым курящим регионом страны. За год там было продано 132,7 тысячи пачек табачных изделий на тысячу человек.

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      Мария Грушко
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