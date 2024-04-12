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09:10, 12 апреля 2024Из жизни

124-летний фермер объявил себя старейшим в мире и назвал причину долголетия

124-летний фермер из Перу назвал здоровое питание секретом долголетия
Marcelino Abad Tolentino

Marcelino Abad Tolentino. Кадр: MIDIS - Pensión 65 / YouTube

124-летний житель Перу, который объявил себя старейшим мужчиной в мире и самым старым из живших когда-либо людей, назвал причину своего долголетия. Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает правительство страны, бывший фермер Марселино Абад Толентино, уроженец региона Уануко, родился в 1900 году. Вплоть до 2019 года он жил без удостоверения личности, пока его не предоставили власти. В настоящее время он находится на пенсии и живет в доме престарелых. По данным правительства Перу, 5 апреля Толентино исполнилось 124 года. Это означает, что пенсионер может быть самым старым мужчиной в мире и в истории. Власти подали заявку в Книгу рекордов Гиннесса, и в настоящее время она находится на рассмотрении.

Толентино осиротел в семь лет и никогда не ходил в школу. Он жил в сельской местности и, повзрослев, стал заниматься фермерством. По словам властей, долгожитель вел здоровый образ жизни, что отразилось на его крепком здоровье и дружелюбном характере. Своим секретом долгой жизни Толентино назвал употребление полезных продуктов, включая фрукты и мясо ягненка.

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В настоящее время официально признанным старейшим мужчиной на планете является 111-летний британец Джон Тиннисвуд. Он родился в 1912 году и участвовал во Второй мировой войне.

Абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, прожившей, согласно документам, 122 года и 164 дня. Некоторые исследователи подвергают ее возраст сомнению, однако пока она официально считается старейшим человеком из когда-либо живших людей на земле.

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