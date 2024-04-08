Старейший мужчина в мире раскрыл секрет своего долголетия

Старейший мужчина в мире назвал фиш-энд-чипс причиной своего долголетия

111-летний британец Джон Тиннисвуд, который был признан старейшим мужчиной в мире, раскрыл причины своего долголетия. Об этом сообщает The Sun.

Тиннисвуд родился в 1912 году. Он участвовал во Второй мировой войне, а самым ярким событием в жизни называет свадьбу. С будущей женой по имени Блодвен он познакомился на танцах в 1942-м. Мужчина всю жизнь проработал бухгалтером в нефтегазовых компаниях British Petroleum и Shell, а на пенсию вышел в 1972 году.

В начале апреля Тиннисвуд был признан самым пожилым мужчиной на планете, после того как из жизни ушли 114-летний Хуан Висенте Перес из Венесуэлы и 112-летний японец Гисабуро Сонобэ. Двумя главными секретами своего долголетия британец назвал любовь к английскому блюду из рыбы и картофеля фри фиш-энд-чипс, которое он ест каждую пятницу, а также активный образ жизни. «Будьте умерены во всем и продолжайте двигаться. Сидеть целый день в кресле — нехорошо», — заявил долгожитель.

За свою жизнь Тиннисвуд дважды лично встречался с королевой Великобритании Елизаветой II и получал от нее ежегодные поздравления с днем рождения с 2012-го года. Со 111-летием его поздравили король Карл III и королева Камилла. Долгожитель живет в пансионате для пожилых в городе Саутпорт, графство Мерсисайд.

Ранее сообщалось, что пенсионер из США отметил 104-й день рождения и назвал главную причину своего долголетия. Он считает, что прожил так долго, потому что каждый день ест один продукт.