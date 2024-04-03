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20:47, 3 апреля 2024Из жизни

104-летний мужчина назвал лучший продукт для долголетия

104-летний долгожитель назвал картофель лучшим продуктом для счастливой жизни

Кадр: CBS News

Пенсионер из США отметил 104-й день рождения и назвал продукт, который он считает причиной своего долголетия. Об этом сообщает CBS News.

Уолтер Дитстрейс из города Онтарио, штат Калифорния, отпраздновал знаменательную дату в кругу семьи и друзей в доме престарелых, где проживает в последние годы. В годы Второй мировой войны мужчина служил бортмехаником на бомбардировщике B-24 и 28 раз участвовал в боевых вылетах. Причем во время последнего вылета долгожитель стал одним из троих сослуживцев, которым удалось выжить после того, как их самолет сбили над Германией.

Лучшим продуктом для долгой и счастливой жизни Дитстрейс назвал картофель. Он сказал, что ест его каждый день много десятилетий и советует всем поступать так же.

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      Никита Савин
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