105-летний пенсионер раскрыл секреты долголетия

SBS: 105-летний пенсионер из Вьетнама назвал секретом долголетия молитву

105-летний вьетнамец Минь Тонг Нгуен раскрыл секреты своего долголетия. Об этом сообщает издание SBS.

Минь Тонг Нгуен родился во Вьетнаме. Он работал ткачом, а затем переучился на повара. В 1984 году Нгуен перебрался с отцом в Германию. Однако ему не очень нравилось жить в этой стране, потому что там было мало вьетнамцев. В 2000 году, когда Нгуену было 80 лет, семья подарила ему поездку в Австралию, где уже жили некоторые из его родственников. Вьетнамец влюбился в страну с первого взгляда и через некоторое время переехал туда.

Долгожитель считает, что сумел прожить так долго благодаря молитвам, стойкости духа и ежедневным упражнениям. В свои 105 лет он сохраняет ясный рассудок и живет вместе с 77-летней дочерью и ее 84-летним мужем. Несколько раз в неделю к ним приходит сотрудник из службы по уходу за пожилыми людьми, который помогает семье с уборкой и гигиеническими процедурами.

Всего у Нгуена 13 детей, некоторых он пережил, около 20 внуков, 12 правнуков и одна праправнучка. Правнуки навещают его каждую неделю, и Нгуен общается с ними допоздна, несмотря на то, что устает. Если кто-то давно не заходит, он это замечает и звонит таким родственникам по видеосвязи. Дети, внуки и правнуки любят общаться с ним и считают, что многому научились благодаря его мудрости и богатому жизненному опыту, но в то же время решимости продолжать учиться и быть в курсе новостей, а также финансовой смекалке и любви к общению.

В 2022 году Нгуен серьезно заболел и провел в больнице около трех недель. Врачи даже уточняли у родственников, хотят ли они продолжить лечение, учитывая плачевное состояние пациента, но семья Нгуена верила, что он справится. Так и произошло, но после выписки из больницы долгожитель едва мог ходить. Его родные были уверены, что теперь мужчина останется прикован к инвалидной коляске. Однако стойкий духом вьетнамец смог удивить врачей: несмотря на боль, он прошел курс физиотерапии и теперь пытается как можно больше передвигаться самостоятельно. Дочь верит, что ему больше всего помогает вера в бога.

Ранее Юми Ямамото, президент организации LongeviQuest, верифицирующей возраст долгожителей, назвала секреты долголетия Канэ Танаки — самой старой женщины в мире, прожившей более 119 лет. По ее мнению, главный принцип, которого должны придерживаться те, кто мечтает прожить долго, — умеренность во всем.