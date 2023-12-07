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11:57, 7 декабря 2023Из жизни

Назван секрет долголетия самой старой в мире женщины

Independent: секретом 119-летней долгожительницы Канэ Танаки назвали умеренность

Фото: Danie Franco / Unsplash

Юми Ямамото, президент организации LongeviQuest, верифицирующей возраст долгожителей, назвала секреты долголетия Канэ Танаки — самой старой женщины в мире, прожившей более 119 лет. Об этом сообщает издание Independent.

По словам Ямамото, характерная черта Канэ Танаки и многих других японцев старше ста лет — умеренность. К примеру, долгожительница всегда любила Coca-Cola, но употребляла ее не в тех количествах, которые способны нанести вред здоровью.

У нее это не превращалось во вредную привычку, она не стала бы ей злоупотреблять. Мне кажется, в Японии это общая черта. У японцев сбалансированное питание, они не едят и не пьют сверх меры

Юми Ямамотопрезидент LongeviQuest

Помимо этого, Ямамото утверждает, что многие японские долгожители стараются больше двигаться и практикуют «хара хати бу» — традиционную систему питания, предписывающую насыщаться не более чем на 80 процентов.

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Канэ Танака родилась 2 января 1903 года. Женщина всю жизнь работала в магазине, где продавала рисовые лепешки. В 1970-е годы она вышла на пенсию и несколько раз выезжала в США. В 103 года ей удалили раковую опухоль, других серьезных проблем со здоровьем у нее не было.

В сентябре 2020 года Канэ Танаку признали старейшей жительницей Японии в истории. Последние 17 лет жизни она провела в доме престарелых в городе Фукуока, развлекаясь игрой в реверси, каллиграфией и решением арифметических задач.

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      Олег Парамонов
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