В возрасте 119 лет умерла старейшая женщина в мире японка Канэ Танака

Умерла японка Канэ Танака, которая считалась самой старой живущей женщиной в мире. Ей было 119 лет и 107 дней, сообщает японский телеканал NHK.

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года, что подтверждают многочисленные документальные свидетельства. Женщина всю жизнь работала в магазине, где продавала рисовые лепешки. В 1970-е годы она вышла на пенсию и несколько раз выезжала в США. В 103 года ей удалили раковую опухоль, других серьезных проблем со здоровьем у нее не было.

В сентябре 2020 года Канэ Танаку признали старейшей жительницей Японии в истории. До этого японский рекорд долголетия принадлежал Наби Тадзиме, которая скончалась в апреле 2018 года в возрасте 117 лет и 260 дней.

В 1993 году долгожительница овдовела после 71 года брака. У нее было пятеро детей, пять внуков и восемь правнуков. Последние 17 лет она провела в доме престарелых в городе Фукуока, развлекаясь игрой в реверси, каллиграфией и решением арифметических задач.

После смерти Канэ Танаки старейшей живущей женщиной в мире, возраст которой может быть подтвержден документально, стала 118-летняя француженка Люсиль Рандон. В 2021 году сообщалось, что она перенесла COVID-19 и осталась жива.

Абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), скончавшейся в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней, однако исследователи подвергают ее возраст сомнению.