46-летняя Николь Шерзингер восхитила фанатов фигурой на видео

Американская певица Николь Шерзингер восхитила фанатов фигурой на новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя вокалистка музыкальной группы The Pussycat Doll разместила ролик, на котором предстала в черном фитнес-комбинезоне на бретелях. Упомянутый наряд демонстрировал подтянутое тело звезды. При этом солистка показала растяжку, подняв одну ногу вверх.

Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Глядя на тебя, хочется заниматься спортом каждый день 24/7. Ты вдохновляешь — как 21 год назад, так и сейчас», «Королева шпагатов», «Очень гибко», «Доказательство, что возраст не помеха», — написали они.

В апреле Николь Шерзингер станцевала на камеру в купальнике. Помимо этого, звезда надела укороченные джинсовые шорты и повязала на бедра пеструю оранжевую рубашку.