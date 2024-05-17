Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:43, 17 мая 2024Ценности

46-летняя Николь Шерзингер восхитила фанатов фигурой на видео

Фото: Globallookpress.com

Американская певица Николь Шерзингер восхитила фанатов фигурой на новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя вокалистка музыкальной группы The Pussycat Doll разместила ролик, на котором предстала в черном фитнес-комбинезоне на бретелях. Упомянутый наряд демонстрировал подтянутое тело звезды. При этом солистка показала растяжку, подняв одну ногу вверх.

Пользователи сети оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Глядя на тебя, хочется заниматься спортом каждый день 24/7. Ты вдохновляешь — как 21 год назад, так и сейчас», «Королева шпагатов», «Очень гибко», «Доказательство, что возраст не помеха», — написали они.

В апреле Николь Шерзингер станцевала на камеру в купальнике. Помимо этого, звезда надела укороченные джинсовые шорты и повязала на бедра пеструю оранжевую рубашку.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      При атаке беспилотников на Петербург пострадали пять человек

      Взрыв в академии в Петербурге произошел из-за боеприпаса времен ВОВ

      Получивший тяжелую травму вратарь ЦСКА перенес операцию

      Минобороны заявило о семи пострадавших военных в результате взрыва в Петербурге

      Взрыв в Петербурге прогремел на территории военной академии

      Один человек погиб и один ранен при атаке БПЛА на российский регион

      Стала известна предварительная причина взрыва в Военной академии в Петербурге

      Названы возможные причины взрыва около военной академии в Петербурге

      Пропавшего 26 лет назад мужчину нашли живым в подвале у соседа. Как он попал в неволю и почему его не могли найти

      Стало известно имя новой пивной королевы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше