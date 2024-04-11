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20:41, 11 апреля 2024Ценности

45-летняя Николь Шерзингер станцевала на камеру в купальнике

Певица Николь Шерзингер показала фигуру в белом купальнике на Гавайях

Кадр: @nicolescherzinger

Американская певица Николь Шерзингер показала новые кадры в откровенном наряде с отдыха на Гавайях. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 45-летняя вокалистка музыкальной группы The Pussycat Doll станцевала на камеру в белом купальнике, верх которого состоял из бюстгальтера-бандо. Помимо этого, звезда надела укороченные джинсовые шорты и повязала на бедра пеструю оранжевую рубашку. При этом Шерзингер продемонстрировала подтянутую фигуру.

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В качестве аксессуаров знаменитость надела соломенную шляпу, массивные бусы из необычного материала и крупные серьги. Среди прочего, на шее певицы висела тонкая цепочка с крестом.

Ранее Шерзингер удивила фанатов фигурой в купальнике. На размещенных фото она продемонстрировала стройное тело в купальнике голубого цвета с завязками на бедрах.

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      Екатерина Ештокина
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