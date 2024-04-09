45-летняя Николь Шерзингер удивила фанатов фигурой в купальнике

Певица Николь Шерзингер показала фигуру в голубом купальнике на Гавайях

Американская певица Николь Шерзингер снялась в откровенном виде и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя вокалистка музыкальной группы The Pussycat Doll поделилась серией снимков с отдыха на Гавайях. На размещенных фото она продемонстрировала стройную фигуру в купальнике голубого цвета, состоящем из бюстгальтера бандо и плавок с высокой посадкой и завязками на бедрах. Кроме того, артистка показала естественную красоту, отказавшись от макияжа.

Поклонники оценили моложавую внешность кумира в комментариях под постом. «Шикарная», «День за днем ты становишься невероятной женщиной», «Пока я ем пиццу, сидя на диване, не перестаю мечтать о такой фигуре», «Самая красивая женщина, которую я когда-либо видел», «Из-за тебя рай выглядит таким прекрасным», — писали они.

Ранее американская певица, продюсер и наставник вокального шоу The Voice Гвен Стефани поделилась видео в преддверии выхода ее нового альбома и удивила фанатов. Тогда на размещенных кадрах 54-летняя исполнительница предстала в черной облегающей майке, синих джинсах и красной рубашке, которая была оформлена клетчатым принтом.