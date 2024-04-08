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09:05, 8 апреля 2024Ценности

54-летняя Гвен Стефани удивила фанатов моложавой внешностью на новом видео

Кадр: @gwenstefani

Американская певица, продюсер и наставник вокального шоу The Voice Гвен Стефани поделилась видео в преддверии выхода ее нового альбома и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 54-летняя исполнительница предстала в черной облегающей майке, синих джинсах и красной рубашке, оформленной клетчатым принтом. Для образа она надела несколько золотых цепей и чокер с подвесками. Кроме того, артистка сделала макияж в нюдовых тонах и нанесла на губы розовую сияющую помаду.

Поклонники обратили внимание на моложавую внешность артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Гвен, ты стареешь наоборот! Твоя кожа сияет», «Икона красоты», «Высшие силы благословили тебя красотой и молодостью», «Ты роскошная», «Красивая женщина как внутри, так снаружи», — писали они.

В августе прошлого года Гвен Стефани раскрыла секрет своей привлекательности. В беседе с журналистами певица рассказала, что стремится выглядеть хорошо в любом возрасте, поэтому тщательно ухаживает за собой. В частности, она придерживается правильного питания и регулярно ходит на тренировки.

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      Мария Винар
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