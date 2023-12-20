Внешность 54-летней Гвен Стефани на фото папарацци разочаровала фанатов

Американская певица, продюсер и наставник вокального шоу The Voice Гвен Стефани попала в объектив папарацци и разочаровала фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

54-летняя знаменитость была замечена на прогулке в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах она запечатлена в широких джинсах с низкой посадкой, рубашке, оформленной красно-зеленой клеткой, и белых сапогах. При этом видно, что артистка отказалась от фирменной красной помады на губах и нанесла на лицо только тональный крем.

Читатели издания удивились внешности поп-исполнительницы на данных фото, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Интересно, как она выглядит без множества слоев макияжа? Немного грустно, что ей приходится краситься, чтобы выйти на улицу», «Она выглядит не так, как прежде», «Я никогда не видел ее без тонны макияжа. Трудно понять, какая она на самом деле», «Она бы старела очень изящно, если бы только позволила себе это», «Она выглядит ужасно. Пластиковое лицо», — возмущались они.

В августе прошлого года Гвен Стефани раскрыла секрет своей привлекательности. В беседе с журналистами певица рассказала, что стремится выглядеть хорошо в любом возрасте, поэтому тщательно ухаживает за собой. В частности, она придерживается правильного питания и регулярно ходит на тренировки.