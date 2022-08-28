52-летняя Гвен Стефани раскрыла секрет своей привлекательности

Певица Гвен Стефани правильно питается и увлажняет кожу ради привлекательной внешности

Американская певица и актриса Гвен Стефани раскрыла секрет своей привлекательности в интервью журналу Page Six. Материал опубликован на сайте издания.

52-летняя знаменитость снялась для обложки портала, позируя в блестящем комбинезоне с пайетками и прозрачными рукавами. В разговоре с журналистами поп-исполнительница призналась, что стремится выглядеть хорошо в любом возрасте, поэтому тщательно ухаживает за собой. В частности, она придерживается правильного питания и регулярно тренируется.

«Увлажнение кожи — еще один секрет. Мне нравится, когда мое лицо выглядит здоровым, а это достигается посредством постоянного увлажнения», — заявила Стефани и добавила, что правильно подобранный макияж также способен кардинально изменить внешность. «Я работаю с лучшими визажистами ради того, чтобы добиться идеального образа», — заключила она.

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