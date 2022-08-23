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Алеся Кафельникова раскрыла секрет похудения после родов

Модель Алеся Кафельникова заявила, что тренировки и правильное питание помогли ей похудеть

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Российская модель Алеся Кафельникова раскрыла секрет похудения после рождения дочери. На эту тему она высказалась на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

23-летняя манекенщица рассказала о том, как ей удалось сбросить лишние килограммы, которые она набрала во время беременности. По словам знаменитости, впервые за пять лет она стала весить 49 килограммов. В сторис девушка объяснила, что поддерживать форму ей помогают постоянные тренировки и полезные пищевые привычки.

Согласно посту, в течение последних двух месяцев Кафельникова придерживается правильного питания, а также не пьет алкогольные напитки и занимается спортом три-четыре раза в неделю. Кроме того, модель призналась, что не ест после 18 часов вечера. «Я не ем ничего кроме салатов, яиц по утрам и рыбы на пару», — заявила героиня материала.

В июле 2021 года супермодель Алеся Кафельникова впервые рассказала подробности о своем новорожденном ребенке. У 22-летней на тот момент знаменитости родилась дочь, ее назвали Киарой. Модель также намекнула на то, что взяла себе фамилию мужа, руководителя рекламного агентства Георгия Петришина, за которого она вышла замуж 22 мая прошлого года в Москве.

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Майя Пономаренко
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