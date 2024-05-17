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20:44, 17 мая 2024Моя страна

В Челябинске водитель такси спас пенсионерку от мошенников

В Челябинске водитель такси Владимир спас пенсионерку от телефонных мошенников

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Челябинске таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников, которые пытались ее ограбить. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Водитель «Яндекса» Владимир рассказал, что приехал на заказ на Комсомольский проспект, где в его автомобиль села говорящая по телефону пожилая женщина. Через некоторое время мужчина забеспокоился, поскольку пенсионерка ехала в банк и обещала кому-то на другом конце провода быть на связи всю поездку.

По словам россиянина, он понял, что пожилой женщине позвонили мошенники. Когда машина подъехала к банку, он попросил пассажирку ни в коем случае не переводить никуда деньги и бросить трубку. Пенсионерка прислушалась к просьбе и поделилась с водителем такси деталями произошедшего.

«Оказалось, ей звонили мошенники и, представляясь работниками госуслуг, узнали ее личные данные. Потом перезвонили и сообщили, что ее деньги якобы пытаются украсть. На этом счету в банке были все ее сбережения, она запаниковала. Мужчина по телефону сказал, что поможет их сохранить, и вызвал такси в банк», — сообщили в пресс-службе такси.

В итоге клиентка по совету водителя оборвала связь с мошенниками, отправилась в банк и закрыла счет, не переводя никому деньги. Владимир же подождал женщину и отвез домой, чтобы убедиться в ее безопасности. Он также предложил пенсионерке отвезти ее в полицию, чтобы написать заявление на мошенников, но та отказалась.

В апреле курьер также спас российского ветерана от телефонных мошенников.

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      Карина Черных
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