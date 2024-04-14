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22:25, 14 апреля 2024Россия

Курьер спас российского ветерана от телефонных мошенников

Курьер помешал мошенникам похитить у 96-летнего ветерана 100 тысяч рублей

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Мошенники хотели похитить у 97-летнего ветерана ВОВ 100 тысяч рублей, однако им помешал бдительный курьер. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

История началась с того, что пенсионеру позвонил якобы местный баянист. Он срочно попросил крупную сумму денег и сообщил, что за ней придет посыльный.

Спустя время курьер действительно приехал. Получив конверт с деньгами, он осмотрел его и вернул обратно. После этого спаситель пожелал ветерану хорошего дня и уехал, сообщив о произошедшем в полицию. Лжебаяниста разыскивают.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали курьеров телефонных мошенников, обманувших пару пенсионеров из Москвы на 30 миллионов рублей. За свои незаконные услуги посредники получили по 300 тысяч рублей.

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      Евгений Силаев
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