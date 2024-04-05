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10:56, 5 апреля 2024Силовые структуры

Два курьера мошенников обманули российского пенсионера на 30 миллионов рублей

В Петербурге полиция задержала аферистов, обманувших пенсионера на 30 млн руб.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В аэропорту Петербурга полиция задержала двоих курьеров мошенников, которые обманули пожилую пару москвичей более чем на 30 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД России Владимир Васенин.

В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Фигуранты заключены под стражу.

По версии следствия, аферисты позвонили 73-летнему жителю Москвы и представились сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом якобы проводившегося расследования они попросили пенсионера перечислить сбережения на «безопасные счета». Мужчина поверил и перевел не только свои деньги, но и сбережения жены. После он отдал курьерам хранящиеся дома накопления в иностранной валюте.

Выяснилось, что курьеры получили за преступление по 300 тысяч рублей каждый. Эти деньги они потратили на покупку брендовых вещей и развлечения в Петербурге, где и были задержаны.

Ранее в столице сотрудники полиции задержали четырех работников салона связи, которые оформляли кредиты на клиентов без их согласия и затем перепродавали «купленные» ими товары.

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