Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:47, 29 марта 2024Силовые структуры

Работники салона связи оформляли кредиты на россиян и перепродавали их товары

В Москве задержали 4 работников салона связи, оформлявших кредиты на клиентов

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Москве сотрудники полиции задержали четырех работников салона связи, которые оформляли кредиты на клиентов без их согласия и затем перепродавали «купленные» ими товары. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, работники получали информацию о клиентах из корпоративной базы данных, после чего оформляли на них кредиты для приобретения телефонов и аксессуаров. Впоследствии эти товары перепродавались.

Всего полицейские установили свыше 280 эпизодов противоправной деятельности группировки, потерпевшим причинен ущерб в размере восьми миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов в Ростове-на-Дону задержали 32-летнего работника банковской организации, который выпустил карту на имя пенсионерки и похитил с ее счетов 29 миллионов рублей. Все полученные деньги мужчина потратил на отдых за границей и личные нужды.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Маленький дрон «взял в плен» целую роту ВСУ: что известно о новейших беспилотниках «Джокер» в зоне СВО?

      На Украине сообщили о повреждениях тепловых и гидроэлектростанций

      Работники салона связи оформляли кредиты на россиян и перепродавали их товары

      61-летняя россиянка получила тазом по голове возле собственного дома

      В Крыму напомнили Макрону о судьбе французских солдат в Севастополе

      Пациенты с диабетом пожаловались на нехватку сверхбыстрого инсулина в России

      Назван способ поддерживать сексуальность при отсутствии серьезных отношений

      Названо условие снижения цен на новостройки в России

      Россиянин похитил отвергнувшую его женщину и получил семь лет колонии

      Белый дом отчитался о предоставленной Украине помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше