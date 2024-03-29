Работники салона связи оформляли кредиты на россиян и перепродавали их товары

В Москве задержали 4 работников салона связи, оформлявших кредиты на клиентов

В Москве сотрудники полиции задержали четырех работников салона связи, которые оформляли кредиты на клиентов без их согласия и затем перепродавали «купленные» ими товары. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, работники получали информацию о клиентах из корпоративной базы данных, после чего оформляли на них кредиты для приобретения телефонов и аксессуаров. Впоследствии эти товары перепродавались.

Всего полицейские установили свыше 280 эпизодов противоправной деятельности группировки, потерпевшим причинен ущерб в размере восьми миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов в Ростове-на-Дону задержали 32-летнего работника банковской организации, который выпустил карту на имя пенсионерки и похитил с ее счетов 29 миллионов рублей. Все полученные деньги мужчина потратил на отдых за границей и личные нужды.