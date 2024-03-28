Сотрудник кредитной фирмы похитил миллионы у россиянки и потратил их на отдых

В Ростове работник банка выпустил карту на имя пенсионерки и похитил 29 млн руб.

В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего работника банковской организации, который выпустил карту на имя пенсионерки и похитил с ее счетов 29 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, 69-летняя потерпевшая была клиенткой одной из кредитных фирм города и постоянно обращалась к одному из ее сотрудников для проведения банковских операций. В какой-то момент мужчина, зная о внушительных суммах на счетах пенсионерки, решил выпустить на ее имя банковскую карту и перевести туда около 29 миллионов рублей с других ее счетов. О произошедшем женщина узнала, когда решила снять деньги.

В отношении сотрудника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Позже полицейские выяснили, что фигурант потратил все похищенные деньги на отдых за границей и личные нужды.

Ранее сотрудники полиции задержали двух мужчин из Калининграда, которые подозреваются в краже драгоценностей на девять миллионов рублей у заслуженной артистки России Евгении Игумновой, озвучившей принцессу Жасмин в мультфильме «Аладдин». Сейчас мужчины находятся в изоляторе.