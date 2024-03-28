Подозреваемых в краже миллионов у озвучившей принцессу Жасмин актрисы задержали

Двух мужчин из Калининграда задержали за кражу 9 млн рублей у актрисы Игумновой

Сотрудники полиции задержали двух мужчин из Калининграда, которые подозреваются в краже драгоценностей на девять миллионов рублей у заслуженной артистки России Евгении Игумновой, озвучившей принцессу Жасмин в мультфильме «Аладдин». Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

Сообщается, что у подозреваемых уже изъяли часть похищенных ценностей. Сейчас мужчины находятся в изоляторе. Ранее они уже были судимы по нескольким уголовным статьям.

О том, что в Санкт-Петербурге обокрали дом актрисы Игумновой, стало известно во вторник, 26 марта. По словам потерпевшей, злоумышленники взломали запасную дверь и, проникнув внутрь, похитили двое дорогих часов, подвеску, серьги Tiffany, 11 драгоценных колец, а также 5000 долларов. Общая сумма ущерба составила девять миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

