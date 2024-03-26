Озвучившую принцессу Жасмин актрису обокрали в Петербурге

Озвучившую принцессу Жасмин актрису Игумнову обокрали на 9 млн руб. в Петербурге

Заслуженную артистку России Евгению Игумнову, озвучившую принцессу Жасмин в мультфильме «Аладдин», обокрали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Актриса обратилась в полицию и рассказала, что в ее двухэтажный коттедж, расположенный в поселке Тярлево в Санкт-Петербурге, проникли воры. По ее словам, злоумышленники попали внутрь, взломав запасную дверь, и вынесли из дома двое дорогих часов, подвеску, серьги Tiffany, 11 драгоценных колец, а также пять тысяч долларов. Общая сумма ущерба составила девять миллионов рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Евгения Игумнова — актриса театра имени Комиссаржевской, заслуженная артистка России и лауреат премии «Золотой софит». В ее фильмографии более 50 проектов. Артистка также озвучивала персонажей популярных зарубежных кино и сериалов: ее голосом говорит героиня Киры Найтли в «Пиратах Карибского моря», а также Жасмин в анимационном проекте Disney.

Ранее сообщалось, что у известного российского актера, народного артиста России Сергея Маковецкого украли 195 тысяч рублей.