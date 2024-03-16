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10:16, 16 марта 2024Культура

Известного российского актера обокрали почти на 200 тысяч рублей

У актера Сергея Маковецкого украли 195 тысяч в Санкт-Петербурге

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

У известного российского актера, народного артиста России Сергея Маковецкого украли 195 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сообщалось, что деньги лежали в рюкзаке актера, который Маковецкий попросил своего водителя оставить в камере хранения отеля. Сам артист отправился на прогулку по городу.

Вернувшись, Маковецкий забрал рюкзак из камеры хранения. В ресторане отеля он обнаружил, что из рюкзака пропал конверт с названной суммой. Уточнялось, что в последний раз Маковецкий видел деньги, когда был в своей гримерке.

Ранее сообщалось, что главного дирижера Театра Наций Армена Погосяна обокрали в Москве. У артиста украли ценные вещи, стоимость которых в сумме составила более 100 тысяч рублей.

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      Мария Большакова
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