Известного российского актера обокрали почти на 200 тысяч рублей

У актера Сергея Маковецкого украли 195 тысяч в Санкт-Петербурге

У известного российского актера, народного артиста России Сергея Маковецкого украли 195 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сообщалось, что деньги лежали в рюкзаке актера, который Маковецкий попросил своего водителя оставить в камере хранения отеля. Сам артист отправился на прогулку по городу.

Вернувшись, Маковецкий забрал рюкзак из камеры хранения. В ресторане отеля он обнаружил, что из рюкзака пропал конверт с названной суммой. Уточнялось, что в последний раз Маковецкий видел деньги, когда был в своей гримерке.

Ранее сообщалось, что главного дирижера Театра Наций Армена Погосяна обокрали в Москве. У артиста украли ценные вещи, стоимость которых в сумме составила более 100 тысяч рублей.