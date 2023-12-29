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16:39, 29 декабря 2023Культура

Главного дирижера Театра Наций обокрали на 100 тысяч рублей

Из машины главного дирижера Театра Наций украли технику на 100 тысяч рублей

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Главного дирижера Театра Наций Армена Погосяна обокрали более чем на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным портала, мужчина припарковал свой автомобиль Audi A4 у театра Сатиры на Триумфальной площади и, оставив портфель на полу салона за водительское кресло, ушел по делам. Отмечается, что неизвестный разбил окно его машины и вытащил паспорт, удостоверение члена Союза театральных деятелей РФ, планшет Apple, наушники Apple, пауэрбанк Xiaomi и швейцарский нож.

Общий ущерб составил 105 тысяч рублей. Сейчас правоохранительные органы занимаются поиском злоумышленника.

Артем Погосян является главным дирижером и музыкальным руководителем Государственного театра наций и двукратным обладателем премии «Золотая маска».

Ранее у российского художника Никаса Сафронов украли NFT-елку за три миллиона рублей.

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      Анастасия Астахова
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