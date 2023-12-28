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11:53, 28 декабря 2023Культура

У Никаса Сафронова украли NFT-елку за три миллиона рублей

У художника Никаса Сафронова украли NFT-елку за три миллиона рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

У российского художника Никаса Сафронов украли NFT-елку за три миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, цифровая картина появилась на сайте с объявлениями — злоумышленники начали продажу NFT-елки за 8 миллионов рублей, а также пообещали покупателю новогоднюю открытку с автографом художника. При этом сам Сафронов ничего не продавал, однако в полицию пока не обратился — команда художника занимается внутренним расследованием и пытается понять, как произошла кража NFT-объекта.

Цифровая картина была создана Сафроновым и 250 художниками, которые украсили дерево, два года назад. Художник планировал заняться продажей NFT-елки, а вырученные три миллиона рублей передать на развитие юных талантов.

Ранее Никас Сафронов вспомнил, как пытался прописать итальянскую актрису Орнеллу Мути в своей квартире в Брюсовом переулке.

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      Анастасия Астахова
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