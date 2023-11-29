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14:48, 29 ноября 2023Культура

Никас Сафронов рассказал о попытках прописать Орнеллу Мути в своей квартире

Художник Сафронов рассказал, что хотел прописать Орнеллу Мути в своей квартире

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Художник Никас Сафронов вспомнил, как пытался прописать итальянскую актрису Орнеллу Мути в своей квартире в Брюсовом переулке. Его слова приводит «Абзац».

Он отметил, что помогал актрисе в вопросах получения российского гражданства. «Я начал оформлять документы на прописку, но после спецоперации начались санкции в отношении нашей страны, и вся эта история отложилась на время», — рассказал художник, подчеркнув, что Мути очень любит и поддерживает Россию.

Ранее Орнелла Мути заявила, что хочет поработать в России.

В феврале прошлого года актриса сказала, что хотела бы стать гражданкой России и считает российскую культуру частью собственной. Она сообщила, что уже начала учить русский язык и собирает необходимые документы для получения гражданства.

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      Варвара Кошечкина
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