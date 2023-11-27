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14:21, 27 ноября 2023Культура

Орнелла Мути заявила о желании поработать в России

Известная итальянская актриса Орнелла Мути заявила о желании поработать в России

Фото: Franz Perc / Globallookpress.com

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что хочет поработать в России. Ее цитирует KP.RU.

Отмечается, что у актрисы есть опыт работы с советским режиссером Григорием Чухраем — она снялась в его фильме «Жизнь прекрасна» 1979 года. «Когда я снималась в фильме Чухрая, это была другая Россия, совершенно не та, что сейчас… Но тем не менее я очень хотела бы здесь поработать», — сказала она.

В феврале прошлого года Орнелла Мути сказала, что хотела бы стать гражданкой России и считает российскую культуру частью собственной. Она сообщила, что уже начала учить русский язык и собирает необходимые документы для получения гражданства.

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      Варвара Кошечкина
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