Известная итальянская актриса Орнелла Мути заявила о желании поработать в России

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что хочет поработать в России. Ее цитирует KP.RU.

Отмечается, что у актрисы есть опыт работы с советским режиссером Григорием Чухраем — она снялась в его фильме «Жизнь прекрасна» 1979 года. «Когда я снималась в фильме Чухрая, это была другая Россия, совершенно не та, что сейчас… Но тем не менее я очень хотела бы здесь поработать», — сказала она.

В феврале прошлого года Орнелла Мути сказала, что хотела бы стать гражданкой России и считает российскую культуру частью собственной. Она сообщила, что уже начала учить русский язык и собирает необходимые документы для получения гражданства.