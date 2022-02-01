Орнелла Мути заявила о желании стать гражданкой России

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути заявила, что хотела бы стать гражданкой России и считает российскую культуру частью собственной. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

«Мне было бы приятно получить гражданство, потому что это часть моей культуры, связанной с мамой. Она умерла в этом году, и это стало бы подарком для нее», — сказала 66-летняя артистка. Она сообщила, что уже начала учить русский язык и собирает необходимые документы для получения гражданства.

Мути добавила, что любит Россию и обожает русский народ, а россияне отвечают ей взаимностью. «Я чувствую их любовь. Это мне дает море эмоций и наполняет радостью, потому что для любого актера награда — любовь публики», — порассуждала звезда итальянского кино.

В конце октября президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 44-летней Наталии Орейро и ее двухлетнего сына Мерлина. В декабре актриса впервые посетила Россию в качестве российской гражданки.