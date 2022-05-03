Кадыров сообщил об обстреле украинскими военными своих позиций в ЛНР

Глава Чечни Кадыров сообщил, что войска Украины из-за паники обстреляли позиции своих сил

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что при наступлении бойцов Луганской народной республики (ЛНР) и Чечни в ЛНР украинские войска из-за паники обстреляли из артиллерии позиции своих же сил. Его слова приводит РИА Новости.

«Работа по уничтожению бандеровцев продолжается, стремительно идет наступление. Захвачено брошенное солдатами ВСУ в спешке трофейное оружие и боеприпасы», — сказал Кадыров, добавив, что сейчас в рядах военных Украины отмечается паника, в следствие чего они применили артиллерию по позициям своего же личного состава, чем оказали российским войскам «неоценимую помощь».

Ранее Кадыров рассказал, как военные из Луганской народной республики и Чечни провели масштабное наступление по всей линии фронта в ЛНР. По его словам, враг был вынужден отступить, покинув свои укрепленные позиции. Глава Чечни отметил, что молниеносное нападение выбило противника из укрепленных позиций, отбросив его на большое расстояние.