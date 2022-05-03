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В Британии оценили падение добычи нефти в России

Глава BP Бернард Луни оценил падение добычи нефти в России в миллион баррелей в сутки

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Добыча нефти в России с начала боевых действий на Украине сократилась уже на миллион баррелей в сутки, а после вступления в силу санкций сокращение может удвоиться. Об этом в ходе телеконференции с аналитиками заявил глава британской нефтегазовой компании BP Бернард Луни, передает РИА Новости.

По его мнению, в мае российские нефтяные компании также не смогут сохранить апрельский уровень добычи. Опровергнуть или подтвердить его слова с помощью официальной статистики невозможно. Еще в марте Министерство энергетики прекратило публиковать данные о добыче и переработке нефти.

Вместе с тем «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с оперативной производственной статистикой, утверждает, что в апреле Россия сократила среднесуточную добычу нефти на 8,7 процента по сравнению с уровнем марта, что сравнимо с цифрами, которые приводит Луни.

Эксперты отмечают, что снижение обусловлено отказом европейских потребителей от российской нефти. Перенаправление сырья на другие рынки требует времени, а также выгодных предложений для новых клиентов.

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Платон Щукин
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