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Папа Римский заявил о готовности встретиться с Путиным в Москве

Папа Римский Франциск заявил о готовности встретиться с Путиным для обсуждения Украины

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Папа Римский Франциск готов отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом понтифик заявил в интервью газете Corriere della Sera, передает РИА Новости во вторник, 3 мая.

По словам священнослужителя, спустя 20 дней после начала российской спецоперации на территории Украины он направил в Москву послание о том, что хочет приехать в российскую столицу, чтобы обсудить с Путиным возможности урегулирования украинского конфликта.

«Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать, даже если я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас», — уточнил папа Римский.

При этом он подчеркнул, что не планирует посещать Киев до того, как сможет отправиться с визитом в Москву. «Сначала я должен встретиться с Путиным», — заключил понтифик.

Ранее папа Римский Франциск предложил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу вместе с ним стать «истинными миротворцами», чтобы положить конец спецоперации России на Украине.

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Варвара Кошечкина
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