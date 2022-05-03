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Володин назвал дату начала распада Украины

Спикер Госдумы Володин заявил, что распад Украины начался еще в 2014 году

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Распад Украины начался еще в 2014 году, когда там произошел государственный переворот. Такую дату в беседе с журналистами назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости во вторник, 3 мая.

«Крым вышел из ее [Украины] состава. ДНР и ЛНР объявили свою независимость, выйдя также из состава Украины», — пояснил председатель нижней палаты российского парламента.

По его словам, в настоящее время подобные тенденции продолжают нарастать. Так, уточнил, Володин многие из тех, кто проживает в западной части Украины, уже получили гражданство Венгрии и Польши, при этом более 5 миллионов человек покинули страну за последние месяцы.

«Стабильности это тоже не прибавляет. Слышим и заявления Херсонской и других областей, что они не хотят быть в составе Украины. Действительность такова», — заключил спикер Госдумы.

В конце апреля секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что итогом нынешней политики Запада и киевских властей может стать только распад Украины на несколько государств.

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Варвара Кошечкина
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