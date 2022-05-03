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Минобороны рассказало о рейдах СБУ по выявлению пророссийски настроенных жителей

Минобороны РФ: СБУ проводит рейды по выявлению пророссийски настроенных жителей Украины
Михаил Мизинцев

Михаил Мизинцев. Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Боевики территориальной обороны и СБУ проводят рейды по выявлению пророссийски настроенных жителей в городах Украины. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, подобные рейды проводились в Харькове, а также в Николаеве, Сумах, Чернигове и нескольких других населенных пунктах. Мизинцев также рассказал, что в ходе подобных рейдов сотрудники СБУ выявляют пророссийски настроенных или осуждающих власть граждан. Жителей, в телефонах которых находят переписки подобного содержания, вызовы на номера российских абонентов задерживают и увозят в неизвестном направлении. «Десятки задержанных домой до настоящего времени так и не вернулись», — добавил генерал-полковник.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские боевики разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО), боеприпасы и бронетехнику в школах №6 и №7 города Николаева. По его словам, при этом эвакуация граждан из соседних домов не осуществлялась. Помимо этого, Мизинцев рассказал, что в поселке Райгородок Краматорского района украинские националисты разместили в жилых домах огневые позиции и склады с вооружением.

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Марина Совина
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