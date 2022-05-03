Минобороны РФ заявило о размещении украинскими боевиками РСЗО и техники в школах

Минобороны России: украинские боевики разместили РСЗО и бронетехнику в школах Николаева

Украинские боевики разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО), боеприпасы и бронетехнику в школах №6 и №7 города Николаева. Об этом журналистам сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, при этом эвакуация граждан из соседних домов не осуществлялась. Помимо этого, Мизинцев рассказал, что в поселке Райгородок Краматорского района украинские националисты разместили в жилых домах огневые позиции и склады с вооружением. Жителей населенного пункта насильно удерживают в своих квартирах, добавил он.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в ходе специальной военной операции на Украине за сутки 3 мая уничтожили 190 националистов и 31 единицу техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточняется, что российские артиллерийские подразделения поразили 11 пунктов управления и 54 огневые позиции ВСУ. Также уничтожено два склада горюче-смазочных материалов и 342 опорных пункта.

