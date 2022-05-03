Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении почти 200 националистов на Украине

Минобороны России отчиталось об уничтожении 190 националистов и 31 единицы техники ВСУ

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине за сутки 3 мая уничтожили 190 националистов и 31 единицу техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Уточняется, что российские артиллерийские подразделения поразили 11 пунктов управления и 54 огневые позиции ВСУ. Также уничтожено два склада горюче-смазочных материалов и 342 опорных пункта.

Согласно обновленным данным министерства, всего с начала спецоперации уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 697 беспилотных летательных аппаратов, 2793 танка и других боевых бронированных машин, 319 установок реактивных систем залпового огня и 2598 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Министерство обороны России показало применение высокоточного оружия, направленного на объекты военной инфраструктуры Украины в ходе спецоперации. На видео запечатлен пуск высокоточных крылатых ракет «Оникс». Пуск трех ракет выполнил расчет дивизиона берегового ракетного комплекса «Бастион». Удар был нанесен с побережья Черного моря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности разговора Макрона с Путиным
Соловьев приехал в Мариуполь
Китай напомнил НАТО об обещании нерасширения на восток
Минобороны сообщило об уничтожении российской авиацией ракет «Точка-У»
В Москве нашли уцелевший столетний деревянный дом
Минобороны отчиталось об уничтожении почти 200 националистов на Украине
Названа дата возвращения травмированного Овечкина на лед
Болгария и Чехия захотели исключения из эмбарго на импорт нефти из России
Политолог назвала цель тайной встречи Макрона и Саркози перед звонком Путину
При пожаре в Мытищах погибли двое граждан Киргизии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.