Минобороны отчиталось об уничтожении почти 200 националистов на Украине

Минобороны России отчиталось об уничтожении 190 националистов и 31 единицы техники ВСУ

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине за сутки 3 мая уничтожили 190 националистов и 31 единицу техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Уточняется, что российские артиллерийские подразделения поразили 11 пунктов управления и 54 огневые позиции ВСУ. Также уничтожено два склада горюче-смазочных материалов и 342 опорных пункта.

Согласно обновленным данным министерства, всего с начала спецоперации уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 697 беспилотных летательных аппаратов, 2793 танка и других боевых бронированных машин, 319 установок реактивных систем залпового огня и 2598 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Министерство обороны России показало применение высокоточного оружия, направленного на объекты военной инфраструктуры Украины в ходе спецоперации. На видео запечатлен пуск высокоточных крылатых ракет «Оникс». Пуск трех ракет выполнил расчет дивизиона берегового ракетного комплекса «Бастион». Удар был нанесен с побережья Черного моря.

