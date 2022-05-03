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Минобороны России показало пуск ракет «Оникс»

Минобороны России показало кадры пуска трех высокоточных крылатых ракет «Оникс»

Министерство обороны России показало применение высокоточного оружия, направленного на объекты военной инфраструктуры Украины в ходе спецоперации. Соответствующие кадры есть в распоряжении «Ленты.ру».

На видео запечатлен пуск высокоточных крылатых ракет «Оникс». Пуск трех ракет выполнил расчет дивизиона берегового ракетного комплекса «Бастион». Удар был нанесен с побережья Черного моря.

Ранее Минобороны показало кадры применения перспективной радиолокационной станции и зенитно-ракетного комплекса С-300В. Поводом для них стало заступление на боевое дежурство подразделения ПВО Центрального военного округа в новом позиционном районе.

Комплекс позволяет вести контроль воздушной обстановки в радиусе нескольких сотен километров и обеспечивает информацией зенитные ракетные комплексы ПВО.

Варвара Кошечкина
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