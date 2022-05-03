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Минобороны России показало видео с применением С-300В

Минобороны России показало видео с радиолокационной станцией и ЗРК С-300В

Кадр: Минобороны России

Российское Министерство обороны показало в своем Telegram-канале кадры применения перспективной радиолокационной станции и зенитно-ракетного комплекса С-300В.

Поводом для них стало заступление на боевое дежурство подразделения ПВО Центрального военного округа в новом позиционном районе. Комплекс позволяет вести контроль воздушной обстановки в радиусе нескольких сотен километров и обеспечивает информацией зенитные ракетные комплексы ПВО.

Минобороны регулярно демонстрирует на видео различные типы вооружений, которые используются для боевых действий на территории Украины. С их помощью наносятся удары по объектам противника.

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Платон Щукин
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