СК заинтересовался причастностью Савченко к убийству энергетика в Луганске

СК России изучит возможную причастность Савченко к убийству энергетика в 2014 году

Следственный комитет (СК) России по поручению председателя Александра Бастрыкина займется расследованием возможной причастности бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко к убийству энергетика в Луганске в 2014 году, сообщает ведомство.

Следователи заинтересовались видео, опубликованным РИА Новости, на котором пленный бывший военный рассказывает об убийстве мирного жителя — специалиста по теплоэлектроцентралям Луганской ТЭС.

Бастрыкин поручил подчиненным проверить озвученную информацию о причастности к этому Савченко. СК напомнил, что ранее она была осуждена.

Ранее бывший участник нацбатальона «Айдар» Виталий Баштанник рассказал, что Надежда Савченко в 2014 году в Донбассе не разрешила гражданскому специалисту проехать на Луганскую теплоэлектростанцию, после чего этого человека расстреляли бойцы.

«Она кому-то позвонила, сказала: "Не пропускать, ему там делать нечего". Он разворачивается, едет в сторону Луганска… В итоге его расстреляли, машину забрали"», — рассказал он об убийстве энергетика.

В 2014 году Савченко сражалась против ополчения Донбасса в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). В том же году ее взяли в плен неподалеку от места, где в результате обстрела погибли журналисты ВГТРК. В России ее обвинили в гибели журналистов и приговорили к 22 годам лишения свободы, но позднее, в 2016 году, она была помилована президентом России Владимиром Путиным. Вернувшись на Украину, она избралась депутатом в Верховную Раду. В 2018 году ее обвинили в подготовке государственного переворота и покушения на президента.