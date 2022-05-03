Бывший боевик рассказал об убийстве энергетика в Донбассе в 2014 году

Бывший боевик «Айдара» рассказал об убийстве энергетика в Донбассе в 2014 году

Бывший боевик нацбатальона «Айдар» Виталий Баштанник рассказал РИА Новости, что бывшая участница украинского неонацистского батальона Надежда Савченко в 2014 году в ходе карательной операции в Донбассе не разрешила гражданскому специалисту проехать на Луганскую теплоэлектростанцию, после чего этого человека расстреляли бойцы.

По словам экс-боевика, он однажды стал свидетелем того, как Савченко Надежда «остановила "Волгу"». Баштанник отметил, что находившийся в машине заявил, что он является специалистом по теплоэлектроцентралям и едет на Луганскую ТЭС.

«Она кому-то позвонила, сказала: "Не пропускать, ему там делать нечего". Он разворачивается, едет в сторону Луганска… В итоге его расстреляли, машину забрали"», — рассказал он об убийстве энергетика.

Ранее Баштанник рассказал, что доктор украинского неонацистского батальона «Айдар» во время карательной операции в Луганской области в 2014 году лично убивал раненых ополченцев.