Бывший боевик рассказал об убивавшем раненых ополченцев докторе «Айдара»

Бывший боевик «Айдара» рассказал об убивавшем раненых ополченцев в 2014 году докторе

Доктор украинского неонацистского батальона «Айдар» во время карательной операции в Луганской области в 2014 году лично убивал раненых ополченцев. Об этом РИА Новости рассказал бывший боевик батальона Виталий Баштанник, который был задержан и дал показания российским силовикам.

Собеседник агентства раскрыл, что произошло в июне 2014 года в районе города Счастье Луганской народной республики, где бойцы участвовали в карательной операции.

Баштанник рассказал, что одного ополченцы ранили в грудь. «Зовут доктора, позывной у него был "Док". Звали его, кажется, Валера, лет тридцати двух, наверное. Хлопцы говорят, этот "Док" подошел, посмотрел, достал пистолет и застрелил этого раненого», — вспомнил он.

Ранее бывший боец украинского батальона «Айдар» Денис Сероус рассказал о случае, когда его сослуживца убили во время распития алкоголя. По словам экс-бойца, двое его сослуживцев отлучились попить пиво. Их позывных Сероус не указал, так как не помнит. Он вспомнил, что из двух военных в часть вернулся только один. Вернувшегося спросили, где его напарник, на что тот ответил, что перерезал ему горло.