Экс-боец «Айдара» рассказал об убийстве сослуживца во время распития алкоголя

Экс-боец украинского батальона «Айдар» Сероус рассказал об убийстве сослуживца

Бывший боец украинского батальона «Айдар» Денис Сероус рассказал о случае, когда его сослуживца убили во время распития алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экс-бойца, двое его сослуживцев отлучились попить пиво. Их позывных Сероус не указал, так как не помнит. Он вспомнил, что из двух военных в часть вернулся только один. Вернувшегося спросили, где его напарник, на что тот ответил, что перерезал ему горло. Тело убитого нашли в камышах. «Пошли, посмотрели, действительно, лежит», — рассказал экс-боец.

Сероус сообщил, что, насколько он знает, наказания для убийцы сослуживца не последовало. Он рассказал, что вскоре увидел его в городе Счастье на службе.

Ранее попавший в плен боец батальона «Айдар» рассказал о тренировках с литовскими инструкторами-стрелками, которые учили военных штурмовать и зачищать здания. Тренировались военные в составе штурмовой группы из шести человек, он был прикрывающим стрелком.